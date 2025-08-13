Policías rescataron esta mañana a salvo a una mujer a la cual su pareja le había restringido la libertad en una residencia de la calle 30 SO, en la urbanización Puerto Nuevo, informó la oficina de prensa de la Policía.

La intervención ocurrió a eso de las 8:00 a.m. cuando acudieron para atender una querella por un incidente de violencia doméstica y vieron a la mujer esposada presuntamente a un tubo de cobre y mojada.

Al hombre se le ocupó tres rifles y dos pistolas para las cuales tenía licencia de portación.

La víctima fue atendida por paramédicos y una vez se estabilice será entrevistada por los investigadores de la División de Violencia Doméstica del CIC de San Juan.