Las autoridades identificaron como Leif A. Class Martínez de 28 años y vecino de Santurce, el hombre asesinado por impactos de bala el 1 de agosto, en el kilómetro 5.2 de la carretera PR-188, en el sector Villa Vaca, en Loíza.

Según información preliminar, un ciudadano alertó a la Policía tras hallar el cadáver a eso de las 7:14 a.m. del sábado.

Class Martínez tenía expediente criminal con la Policía por violencia de género del año 2024, se desconoce la disposición del caso.

El cadáver de Leif A. Class Martínez, con impactos de bala, fue hallado el primero de agosto en el sector Villa Vaca, en Loíza. ( Suministrada por la Policía )

El motivo del crimen continúa bajo investigación. .

El agente Carlos Corchado, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, en coordinación con el fiscal Carlos Gómez González, investigaron la escena.