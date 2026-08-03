Identifican a hombre asesinado en el sector Villa Vaca, en Loíza
Tenía 28 años.
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Las autoridades identificaron como Leif A. Class Martínez de 28 años y vecino de Santurce, el hombre asesinado por impactos de bala el 1 de agosto, en el kilómetro 5.2 de la carretera PR-188, en el sector Villa Vaca, en Loíza.
Según información preliminar, un ciudadano alertó a la Policía tras hallar el cadáver a eso de las 7:14 a.m. del sábado.
Class Martínez tenía expediente criminal con la Policía por violencia de género del año 2024, se desconoce la disposición del caso.
El motivo del crimen continúa bajo investigación. .
El agente Carlos Corchado, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, en coordinación con el fiscal Carlos Gómez González, investigaron la escena.