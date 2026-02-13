Un hombre y una mujer fueron ejecutados durante la tarde de ayer, jueves, en el kilómetro 7.4 de la carretera PR-971 del sector Sonadora, en Ceiba.

Las autoridades fueron alertadas a las 3:06 p.m. sobre detonaciones en esa comunidad y al llegar los policías municipales encontraron los cadáveres baleados.

Las víctimas fueron identificadas como Emily Anngely Ledesma Vázquez, de 40 años, y Alexandro Meléndez Geigel, de 45 años, ambos residentes de la Barriada Obrera, en Fajardo.

Los dos tenían antecedentes penales por violación a la Ley de Sustancias Controladas y el hombre había sido intervenido por agentes de la División de Drogas y Narcóticos de Fajardo en fecha reciente por la presunta operación de un punto de drogas.

Relacionadas Asesinan a un hombre y una mujer en Ceiba

La teoría de los investigadores se dirige a establecer el trasiego de drogas como motivo del doble asesinato.

La agente Keyla Cepeda Pizarro, adscrita a la División de Homicidios del CIC de Fajardo, junto al fiscal Daniel G. Feliciano Rivera, investigaron la escena.