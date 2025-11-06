El cadáver localizado en la mañana de este martes en el kilómetro 4.6 de la carretera PR-951, en dirección de Canóvanas a Loíza, fue identificado en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) como José Antonio Olmo Velázquez, de 23 años y residente en San Juan.

El occiso poseía expediente criminal por violación a la Ley de Sustancias Controladas, según aparece fichado en septiembre de 2024. Se desconoce la disposición del caso en el tribunal.

De acuerdo al informe preliminar de la Uniformada en el lugar se halló el cadáver de un hombre semidesnudo de la cintura a los pies y una sábana roja estaba atada a los tobillos.

El agente John Rivera, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, junto al fiscal Sergio Calzada, se hicieron cargo de la pesquisa.

El motivo del crimen continúa bajo investigación.