El joven asesinado ayer, viernes, en la cancha de baloncesto del barrio Sabana Hoyos, en Vega Alta, fue identificado por la Policía como Jahn Abdiel Santana Rodríguez. Tenía 19 años.

El informe policiaco detalla que fueron los familiares quienes dieron a conocer su identidad.

Santana Rodríguez fue asesinado a eso de las 4:31 p.m. de ayer. Una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades del crimen.

El móvil del asesinato no se ha establecido. Pero, se destacó que el occiso no contaba con expediente criminal.

El agente John Crespo, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja, en unión a la fiscal Liz López tiene a su cargo la investigación.

En lo que va del año se han reportado 39 asesinatos.