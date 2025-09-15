Las autoridades identificaron a los dos jóvenes hallados asesinados la mañana del pasado viernes en la playa Cibuco de Vega Baja.

Se trata de Carlos Enrique Gerena Santiago, de 19 años y residente en Vega Alta, y Bryan Josué Guevara Sánchez, de 18 años y residente en Dorado, según la Policía de Puerto Rico. Los occisos fueron identificados por sus familiares el sábado en el Instituto de Ciencias Forenses.

Ninguno contaba con expediente criminal previo.

De acuerdo con la información preliminar, cerca de las 7:50 a.m., un pescador alertó a un empleado municipal sobre la presencia de los cuerpos, los cuales presentaban varias heridas de bala.

En la escena se recuperaron 30 casquillos de dos calibres distintos, así como un cargador vacío de arma de fuego.

Al momento se desconoce el móvil del crimen, que continúa bajo investigación.

El agente Aníbal Ayala Arrocho, de la División de Homicidios del CIC de Vega Baja, junto al fiscal Roberto Hernández, se hicieron cargo de la pesquisa.