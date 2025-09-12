Los cadáveres de dos hombres que fueron hallados esta mañana en la playa Puerto Nuevo del barrio Cibuco, en Vega Baja, no han sido identificados, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Según datos preliminares, pescadores que se acercaron a la playa para verificar las condiciones marítimas encontraron los cuerpos de las víctimas con impactos de bala, a eso de las 8:30 a.m. de este viernes.

Estos notificaron al personal de ornato del municipio que se encontraba en el lugar, quienes se comunicaron con la Policía Municipal quienes custodiaron la escena.

Las víctimas que se calcula tienen entre los 22 a 28 años, no han sido identificadas ni tampoco sus descripciones físicas concuerdan con personas reportadas desaparecidas.

En la escena se recuperaron 30 casquillos de dos calibres.

Uno de los occisos, el que aparenta ser más joven fue descrito como de tez trigueña, delgado, 5′6″ de estatura, ojos marrones, cabello negro y vestía un abrigo con capucha negro y pantalón cargo del mismo color.

En uno de los bolsillos se ocupó un cargador de armas de fuego vacío.

El otro, tenía una estatura de 5′7″, pesaba unas 190 libras, tez blanca, ojos marrones y cabello negro y llevaba puesto un abrigo con capucha color gris, un pantalón corto negro y tenis del mismo color.

El agente Aníbal Ayama, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Vega Baja investigó la escena junto al fiscal Roberto Hernández.