Una juez del Tribunal de San Juan le impuso $25 mil de fianza a una mujer contra la que se radicaron cargos por violaciones a la Ley 154 para el Bienestar y la Protección de los Animales, luego que alegadamente abandonara un perro de la raza Siberian Husky, en el apartamento que rentaba, lo que provocó la muerte del animal.

Contra la imputada, identificada como Aurengelis Santos González, se radicó un cargo por el artículo 3(a) de la mencionada ley (abandono que causó la muerte de un animal). Por estos hechos, la juez Brenda Y. Salas Rivera, encontró causa para el arresto de la mujer y citó la vista preliminar para el 25 de septiembre

PUBLICIDAD

De acuerdo con la investigación realizada por agentes de la Policía Municipal de San Juan, la mujer dejó abandonado el animal en el apartamento donde residió en el complejo Jardines de Berwind por unas tres semanas, sin comida ni agua. La denuncia fue presentada por la propietaria del apartamento donde residía Santos González, quien alegó que la mujer abandonó la vivienda dejando al animal encerrado.

Al ingresar al apartamento, la casera encontró al perro moribundo y deshidratado, presentando una denuncia a la Policía Municipal de San Juan. El animal se trasladó a una clínica veterinaria donde pesar de los esfuerzos, luego de varios días de tratamiento, el can falleció.

Al momento se desconocía si Santos González prestaría la fianza o si se le ingresaría a prisión.