Un accidente de tránsito se registró a las 3:55 de la madrugada de este viernes en la carretera PR-1, a la altura de la salida hacia la avenida 65 de Infantería, en dirección de Río Piedras hacia Carolina, dejando como saldo un pasajero fallecido.

De acuerdo con la información preliminar de la Policía, Natalie Feliciano García, de 23 años, conducía una guagua Chevrolet Equinox color negro y del 2020 cuando perdió el control del vehículo e impactó una barrera de hormigón que divide los carriles.

El impacto provocó que la guagua se volcara, pillando al pasajero, quien murió en el lugar a causa de las heridas sufridas.

Hasta el momento el pasajero no ha sido identificado.

Feliciano García resultó con heridas leves y fue trasladada a un hospital del área para recibir asistencia médica. La prueba de alcohol en el aliento realizada a la conductora arrojó 0.00%.

La investigación del accidente está a cargo del agente José Pedragrón, de la División de Patrullas de Carreteras de San Juan, junto al fiscal Christian Román.