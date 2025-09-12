La Guardia Costera repatrió el jueves a 66 extranjeros a San Pedro de Macorís, República Dominicana, tras interceptar una embarcación que realizaba un viaje ilegal en aguas del paso de Mona, frente a Puerto Rico.

Los extranjeros repatriados fueron trasladados a las autoridades de la Armada de la República Dominicana que los esperaban. Se indico que 48 de ellos (41 hombres y siete mujeres) que afirmaron ser de nacionalidad dominicana; 16 personas (13 hombres y tres mujeres) dijeron ser haitianos y dos hombres se identificaron como rumanos. No se identificó a ningún menor en este caso.

La intervención se produjo el martes por la mañana, después de que efectivos de la División Aérea y Marítima del Caribe de Aduanas y Protección Fronteriza detectaran una embarcación improvisada en aguas al noroeste de Aguadilla, durante un patrullaje de rutina. Los vigías del Sector San Juan desviaron al buque Heriberto Hernández para que respondiera. Una vez en el lugar, la tripulación desplegó la lancha Over the Horizon del guardacostas, que detuvo a la embarcación sospechosa. Tras interceptar la embarcación, la tripulación desembarcó de forma segura a los 66 migrantes.

La Guardia Costera mantiene una presencia continua con recursos aéreos, terrestres y marítimos en el estrecho de Florida, el paso de Windward, el canal de la Mona y el mar Caribe.