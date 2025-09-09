LOS ÁNGELES. Más de 60 contenedores se cayeron de un buque de carga el martes por la mañana en el puerto de Long Beach, cayendo por la borda y flotando en el agua.

Los contenedores cayeron de un buque llamado Mississippi poco antes de las 9 de la mañana y no se han registrado heridos, según el portavoz del puerto de Long Beach, Art Marroquin.

Según informó la Guardia Costera de los Estados Unidos en la plataforma social X, unos 67 contenedores quedaron en el agua.

Long Beach, a unos 32 kilómetros al sur de Los Ángeles, es uno de los puertos marítimos más activos del país, por el que pasa el 40 % de todos los contenedores de transporte de los Estados Unidos, junto con el puerto de Los Ángeles.

PUBLICIDAD

The Coast Guard said the accident occurred about 9 a.m., and early estimates indicate that at least 67 containers went overboard. Full story: https://t.co/ilsn1XbaEl pic.twitter.com/jgL868EKIX — KTLA (@KTLA) September 9, 2025

Algunos de los contenedores parecían haber caído sobre el STAX 2, un buque anticontaminación acoplado al costado del Mississippi que captura las emisiones. Cuando está vacío, un contenedor puede pesar entre dos y cuatro toneladas métricas (2.2 a 4.4 toneladas), dependiendo del tamaño.

La terminal de contenedores del muelle G, una de las seis del puerto, detuvo temporalmente la descarga y carga de buques mientras las autoridades trabajaban para asegurar los contenedores.

El Mississippi navega bajo bandera portuguesa y llegó a Long Beach tras zarpar el 26 de agosto del puerto de Yantian, en Shenzhen (China), según los sitios web de seguimiento de buques.