Encapuchados perpetraron esta tarde un robo domiciliario en una residencia ubicada en la carretera PR-387, del sector Correa en el barrio Quebrada Ceiba, de Peñuelas.

A eso de la 1:30 p.m. de hoy, jueves, la pareja fue sorprendida por tres encapuchados vestidos de negro, dos de ellos portando armas de fuego, quienes le anunciaron el asalto.

Los asaltantes los despojaron de $800 en efectivo, que se encontraban dentro de un pantalón en la habitación principal.

Los sospechosos huyeron en una guagua Hyundai Tucson, color gris,

No se reportaron heridos.

La pesquisa se refirió a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce.