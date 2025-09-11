( Suministrada por la Policía )

Agentes de la división de Vehículos Hurtados de Bayamón recuperaron anoche un vehículo todoterreno y dos motoras que horas antes fueron hurtadas del negocio Corozal Motorcycle & Biker Bar, que ubica en el kilómetro 10.5 de la carretera PR-142, en ese municipio.

De acuerdo con el teniente Félix Fuentes, director de la división, los investigadores hallaron parte de los vehículos robados en un terreno con maleza localizado frente la Escuela Agrícola Pablo David Burgos Marrero, en el sector Los Albinos en Corozal.

De acuerdo con la información preliminar, en la mañana de ayer, miércoles, el querellante encontró la puerta frontal forzada y con los cristales rotos.

Del interior se apropiaron de dos vehículos todoterreno Supermach del año 2024, uno color vino y otro blanco.

"Four track" recuperado tras ser hurtado de una tienda en Corozal. ( Suministrada por la Policía )

Además, hurtaron dos motoras color anaranjado, de la misma marca y del año 2024 y 2025, respectivamente, seis piezas para carreras y dos cristales de motora.

La propiedad hurtada fue valorada aproximadamente en $6,700.

La investigación continúa.