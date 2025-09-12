Un accidente de tránsito de carácter fatal se reportó a las 12:16 de la madrugada de este viernes en la carretera PR-111, kilómetro 2.1, del barrio Palmar en Aguadilla, informó el Negociado de Patrullas de Carreteras.

De acuerdo con la investigación del agente Emmanuel Colón Rodríguez, Rafael Lorenzo López, de 43 años y vecino de Moca, se disponía a salir del estacionamiento del negocio Fratelli en su automóvil Hyundai Elantra gris y del año 2021, hacia la carretera e invadió el carril siendo impactado por el lado izquierdo por una guagua Jeep Compass del 2020, conducida por Javier J. Jiménez Cardona, de 29 años, residente en San Sebastián.

Lorenzo López murió en la escena.

Mientras, Jiménez Cardona fue trasladado a un hospital donde también se le tomaron muestras de sangre para determinar si manejaba bajo los efectos de bebidas embriagantes, como es de rigor en estas investigaciones.

La fiscal Milagros Guntín expidió la orden para el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses y la ocupación de los vehículos involucrados en el accidente.