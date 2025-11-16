La Policía de Puerto Rico identificó a las víctimas de un doble asesinato ocurrido en la avenida Borinquén, en Barrio Obrero, cerca de un restaurante de comida rápida.

Los occisos son Randy Peña Cruz, de 23 años, y Gidel Santiago Colón, de 21, ambos residentes de San Juan.

El doble asesinato fue reportado a las 4:55 a.m. del sábado, luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara sobre dos personas heridas de bala en el lugar. Al llegar, los agentes localizaron a ambos hombres con múltiples heridas de balas que les ocasionaron la muerte.

Ambas víctimas contaban con expedientes criminales relacionados con sustancias controladas.

El agente Báez, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, en coordinación con la fiscal Ivette Nieves, se encuentra a cargo de la pesquisa.

Las circunstancias del hecho permanecen bajo investigación.