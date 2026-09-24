Un total de 41 cargos fueron formulados en 13 casos distintos por agresión sexual, actos lascivos, incesto, maltrato a menores y negligencia, como resultado de investigaciones realizadas por las fiscalías de los distritos de Aibonito, Arecibo y Bayamón, informó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

“La protección de nuestros menores exige sensibilidad para escuchar sus voces y firmeza para actuar cuando la investigación revela que han sido víctimas de un delito. Estos 13 casos reflejan precisamente esa responsabilidad. Hemos llevado ante los tribunales a quienes se han aprovechado de la vulnerabilidad de niños indefensos, conforme a la prueba recopilada”, expresó la secretaria de Justicia.

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Los tribunales de las tres regiones judiciales encontraron causa para arresto contra todos los imputados. La fianza global ascendió a $1.9 millones por los 41 cargos presentados. Ocho de los imputados permanecen bajo supervisión electrónica, tres fueron ingresados a prisión y dos fueron acusados en ausencia tras no comparecer, a pesar de haber sido debidamente citados conforme al debido proceso de ley.

Fiscalía de Bayamón

En Bayamón se presentaron cargos como resultado de seis investigaciones.

Uno de estos casos presentados fue el de Jeanette Mercado Pagán, quien agredió a dos menores frente a una escuela en Guaynabo. El caso cobró notoriedad luego de que el incidente se viralizara en las redes sociales. El caso fue presentado por la fiscal Daniela Mejías Burgos y la agente Ashley Trinidad González. La vista preliminar fue señalada para el 6 de octubre.

Alexis García Hernández enfrenta cargos de agresión sexual, actos lascivos y maltrato, mientras que Verónica Cruz Pérez enfrenta un cargo de maltrato. El caso fue presentado por el fiscal Roneil Louzau Pastrana y el agente Luis Pabón Sam. Alexis García Hernández y Verónica Cruz Pérez fueron acusados en ausencia.

A Kelvin Joel Robles Martínez se le formularon cargos de agresión sexual y actos lascivos relacionados con una menor. El caso fue trabajado por el fiscal Roneil Louzau Pastrana y el agente Luis Pabón Sam. La vista preliminar fue señalada para el 6 de octubre.

En otra investigación, Carlos Manuel Nieves Vázquez enfrenta cargos de actos lascivos y maltrato relacionados con una menor. El caso fue presentado por el fiscal Roneil Louzau Pastrana y la agente Ednaris Rosa Nales. La vista preliminar fue señalada para el 7 de octubre.

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Urbano Rivera Colón enfrenta cargos de actos lascivos y maltrato relacionados con una menor. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Adriana M. Muñoz Mena y el agente Luis Pabón Sam. La vista preliminar fue señalada para el 7 de octubre.

Finalmente, Olga Ivette Green Vega enfrenta cargos de actos lascivos, incesto y maltrato relacionados con una menor. El caso fue presentado por la fiscal Abigail Concepción Marcial y la agente Ednaris Rosa Nales. La vista preliminar fue señalada para el 7 de octubre.

“Nuestros menores tienen derecho a sentirse seguros en su hogar, en la escuela y en cualquier espacio en el que se desarrollen. Cuando esa seguridad es vulnerada, tenemos el deber de intervenir y utilizar las herramientas que nos brinda la ley. Los casos que presentamos responden a esa responsabilidad y al compromiso de atender seriamente cualquier conducta que pueda poner en riesgo su bienestar”, expresó el fiscal de distrito de Bayamón, Gabriel Redondo Miranda.

Fiscalía de Aibonito

En Aibonito, el Ministerio Público presentó cargos en cuatro casos de maltrato y delitos de naturaleza sexual contra menores.

Enid López Colón enfrenta un cargo de maltrato por la agresión física de una menor de tres años en un centro de cuido de Barranquitas. El caso fue trabajado por la fiscal Fátima J. Chévere Vega y la agente Verónica Lugo. La vista preliminar fue señalada para el 15 de octubre.

A José Ángel Díaz se le formuló un cargo de maltrato por agredir a una menor de siete años en Comerío. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Jadinet Santiago Rosado y la agente Verónica Lugo. La vista preliminar fue señalada para el 9 de octubre.

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En otro caso, Paola Nicolle López Hernández enfrenta un cargo de maltrato relacionado con una menor de cuatro años. El caso fue trabajado por la fiscal Lourdes Lorraine Cruz Vélez y la agente Luz M. Oquendo Gastaliturri. La vista preliminar fue señalada para el 9 de octubre.

Por su parte, Ángel Luis Rivera Sánchez enfrenta cargos por tentativa de agresión sexual, actos lascivos y maltrato relacionados con un menor. El caso fue presentado por la fiscal Nailymar Arroyo Colón y la agente Mayralee Rivera Torres. La vista preliminar fue señalada para el 15 de octubre.

“En Aibonito llevamos ante el tribunal cuatro investigaciones que involucran distintas formas de maltrato y delitos de naturaleza sexual contra menores. Cada caso fue trabajado individualmente, con el cuidado que requiere una víctima menor de edad y con la firmeza necesaria para presentar la prueba recopilada ante el tribunal. Que ningún niño en Puerto Rico tenga que preguntarse si está seguro. Que todos puedan soñar, jugar y crecer sabiendo que hay adultos dispuestos a protegerlos”, expresó el fiscal de distrito de Aibonito, Ernesto Quesada Ojeda.

Fiscalía de Arecibo

En Arecibo, la Fiscalía formuló cargos en tres investigaciones por delitos cometidos contra menores.

Dennis Vázquez González enfrenta cuatro cargos de actos lascivos y cuatro de maltrato relacionados con una menor de 11 años. El caso fue presentado por la fiscal Natalie M. Martínez Muñiz y la agente Brenda Pérez Colón. La vista preliminar fue señalada para el 8 de octubre.

En el caso de José Ángel Román González, se formularon cargos de agresión sexual y maltrato por hechos relacionados con una menor. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Liz Y. Martínez Muñiz y la agente Heidi Maldonado Valentín. La vista preliminar fue señalada para el 7 de octubre.

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Chayanne Bravo Gil enfrenta cargos de agresión sexual, actos lascivos, maltrato y negligencia relacionados con una menor de 13 años a quien, según la investigación, conoció mediante una red social. El caso fue presentado por el fiscal Luisberto Ramos Pagán y la agente Wilnelia M. Medina López. La vista preliminar fue señalada para el 7 de octubre.

“La protección de los menores no comienza cuando un caso llega a la Fiscalía. Comienza en nuestros hogares, escuelas y comunidades, prestando atención a las señales y tomando en serio cualquier situación que pueda ponerlos en riesgo. Cuando esos mecanismos fallan y un menor resulta vulnerado, nos corresponde intervenir y procurar que los hechos tengan una respuesta ante la justicia”, expresó el fiscal de distrito de Arecibo, Rafael Freytes Cutrera.

La fiscal Ileana Santos Colom, directora de la División de Coordinación de las Unidades Especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores, destacó el trabajo conjunto de fiscales y agentes para investigar y procesar estos casos con el rigor y la sensibilidad que ameritan conforme a la política pública del Departamento de Justicia y el Gobierno de Puerto Rico.

“Detrás de cada uno de estos casos hay un menor que atravesó una experiencia que ningún niño debería vivir. Por eso, nuestro trabajo no se limita a presentar cargos; también implica manejar cada caso con el cuidado y la sensibilidad que merece una víctima menor de edad. Llegar al tribunal representa el trabajo de fiscales y agentes que asumieron esa responsabilidad con seriedad y compromiso”, expresó Santos Colom.

Las investigaciones estuvieron a cargo de fiscales de las unidades especializadas, en coordinación con agentes de la Policía de Puerto Rico.