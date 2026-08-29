Un maestro de 26 años murió en la madrugada de este sábado, luego de haber sido sorprendido por sicarios mientras conducía por la zona de Carolina.

Su hermano, que viajaba como pasajero, resultó herido de bala y se encuentra internado en el Centro Médico de Río Piedras en condición crítica.

La información fue provista a Primera Hora por el subdirector del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, el teniente Melvin Ruiz.

El Departamento de Educación emitió esta tarde un comunicado en Facebook en el que identificó a la víctima como maestro del sistema público de enseñanza. Se informó que su nombre era Sebastián Luicarl Martell Torres.

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“Lamentamos profundamente esta triste e inesperada noticia”, dijo la agencia en su publicación, en la que pidió espacio para la comunidad escolar afectada.

Ruiz confirmó que la víctima era Martell Torres. Comentó que esta trabajaba en la escuela Víctor Parés Collazo, en San Juan. Impartía clases de artes plásticas y atendía un grupo de Educación Especial.

De hecho, el joven maestro estudiaba unos cursos los miércoles para especializarse como maestro de Educación Especial.

El teniente detalló que el crimen fue por acecho.

“Hasta ahora, lo que tenemos es que iban al hospital a suplir a su padre de una necesidad, porque su padre estaba ahí atendiéndose”, contó el subdirector del CIC, al señalar que los hermanos son residentes de Carolina.

Según el informe policiaco, el crimen ocurrió a las 2:17 a.m. de hoy, sábado.

Ruiz precisó que los hechos se reportaron en la carretera PR-860, frente a Carolina Building, LLC.

Fue una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 la que alertó de una situación “sospechosa en el lugar”, según se describió en el informe policiaco.

Al llegar los agentes a la escena, encontraron en el interior de un vehículo el cuerpo baleado del maestro.

El hermano fue transportado por paramédicos al Centro Médico de Río Piedras, donde se encuentra en condición crítica.

De inmediato, el teniente informó que todavía no han precisado el móvil del ataque. Aunque, descartó que estuviese relacionado a la profesión magisterial del conductor.

“El motivo está todavía bajo escrutinio. Estamos manejando distintas teorías”, sostuvo, sin dar más detalles.

El agente Karl McDaniel Sánchez, adscrito a la División de Homicidios de Carolina, y el fiscal Carlos Gómez González se hicieron cargo de la pesquisa.

Con este crimen, van 299 asesinatos en lo que va de 2026. Esto representa tres muertes menos que las registradas para esta fecha en el 2025.