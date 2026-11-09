La mujer que fue asesinada por impactos de bala a eso de las 3:45 a.m., de ayer, domingo, en el sector Soto Monte del barrio Jagüeyes, en Yabucoa, fue identificada como Yaneris Crespo Vázquez, de 36 años y vecina de San Lorenzo.

Se activó el protocolo de feminicidio, no obstante, al presente se desconoce el motivo del crimen.

La víctima no tenía antecedentes penales, órdenes de protección vigentes, ni había radicado querellas por violencia doméstica.

El agente Pedro E. Medina Negrón, de la División de Homicidios junto al fiscal Israel Umpierre investigaron la escena.

Se ocuparon varios casquillos de bala como evidencia.