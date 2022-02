Una mujer que fue asesinada en la tarde de hoy tras un incidente confuso que ocurrió en una residencia en la calle Calistemo de la urbanización San Cristobal 2 en las Piedras, donde también le quitaron la vida a un hombre, fue identificada como Erika Marie Neris Díaz, una joven madre de 26 años.

Christian Hernández, hermano de la víctima, dejó saber en Telenoticias que ella, en efecto, era estilista y “una mujer trabajadora y luchadora”.

“Realmente, es como una enseñanza para nosotros como país, y para esas personas que la violencia no tiene nombre y apellido, la violencia tiene nombre y apellido, la violencia de género”, dijo Hernández con la voz quebrantada.

Fue una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 en el que se reportó la “situación sospechosa”. Al llegar las autoridades al lugar, encontraron a un hombre muerto, que no ha sido identificado, y a Neris Díaz agredida, quien luego falleció en el Hospital Ryder de Humacao.

“Que la justicia haga su trabajo. Domingo Emanuelli tiene un caso aquí que hacer”, sostuvo el joven al noticiario.

Aún las autoridades no han logrado identificar el móvil de los crímenes, y todavía continúa la pesquisa sobre cómo ocurrieron los hechos violentos.

Por otro lado, el director auxiliar del Centro de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, teniente Josué Vázquez. indicó que en la escena no se ocupó algún tipo de casquillo de bala ni heridas causadas por algún proyectil al occiso que aún sigue sin identificar.

El oficial del CIC sostuvo que el hombre habría sufrido el aparente impacto de un objeto contundente, no obstante, este explicó que esto no se puede confirmar hasta que el Instituto de Ciencias Forenses no realice la autopsia.

Aún sigue bajo investigación si existe en el panorama de una tercera persona estar involucrada en el incidente.