El cadáver de una mujer que fue localizado ayer, lunes, en el interior de un automóvil estacionado en el área verde a la altura del kilómetro 21.1 de la carretera PR-165, en Dorado, corresponde a Sonia Noemí Torres García, de 60 años, quien residía en Barrio Obrero, Santurce.

Las autoridades fueron notificadas sobre los hechos a las 6:28 a.m., tras el hallazgo realizado por agentes del distrito de Dorado, quienes al acercarse al carro observaron manchas de sangre.

Inicialmente se había informado que estaba amortajado y ensangrentado, lo cual fue descartado.

El cuerpo estaba en el interior de un Toyota Corolla, color gris y del año 2015, registrado a nombre de un vecino de Barceloneta, donde ella residía.

PUBLICIDAD

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, teniente José Cruz Marrero, informó que en una cartera de cintura se le ocupó picadura de marihuana y aparente cocaína.

La víctima no tenía antecedentes penales, no era víctima o había sido imputada por violencia doméstica ni órdenes de protección, añadió.

Los resultados de la autopsia revelarán la causa de la muerte.

El agente Melvin Castellano, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Vega Baja y el fiscal Mario Soto investigaron la escena.