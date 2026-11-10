El cuerpo sin vida de una mujer en avanzado estado de descomposición que fue encontrado la noche del jueves 5 de noviembre de 2026 en una residencia de la urbanización Colinas Metropolitanas en Guaynabo, corresponde a Carla Enid Matos Delgado, de 24 años.

El caso se sigue investigando como una muerte sin causa determinada, hasta que el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) establezca la causa y manera de su deceso ya que el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición cuando fue hallado.

Las autoridades fueron notificadas a eso de las 8:30 p.m. por los vecinos de la urbanización que percibieron un fuerte hedor proveniente de la residencia de la joven.

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Al llegar los patrulleros al lugar, solicitaron el apoyo de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias de Bayamón para poder tener acceso al interior de la residencia ya que estaba cerrada y sobre la cama de uno de los dormitorios encontraron el cuerpo en estado de descomposición de una fémina.

Se activó protocolo feminicidio. Debido al estado del cuerpo no se pudo apreciar algún signo de violencia visible.

El agente Carlos Lafontane González, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Bayamón tiene a cargo la pesquisa.