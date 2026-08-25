La Policía investiga como un asesinato y suicidio el caso de una pareja que fue hallada muerta a las 6:42 de la tarde del lunes en una residencia de la urbanización San Martín, en Patillas.

La mujer fue identificada como Hilda Milagros Meléndez Morales, de 64 años, y su pareja, Raúl Gely Rodríguez, de 60 años. Ambos fueron identificados por familiares, indicó la Uniformada.

Según se informó, se recibió una llamada en el distrito de Patillas alertando que las personas que se encontraban dentro de una residencia no respondían.

Al entrar a la vivienda, los agentes encontraron en una de las habitaciones el cuerpo de Meléndez Morales, quien presentaba una herida de arma blanca que le ocasionó la muerte en el lugar.

Asimismo, en el baño fue localizado el cuerpo de Gely Rodríguez, quien presuntamente se privó de la vida.

El agente Carlos León Vázquez, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, en unión a la fiscal Marta Ortiz, tiene a su cargo la pesquisa.

Esta historia incluye discusión sobre suicidio. Si tú o alguien que conoces está en riesgo, busca ayuda de inmediato llamando a la Línea PAS al 1-800-981-0023 o al 9-1-1. En Estados Unidos, la línea nacional de prevención del suicidio y crisis está disponible llamando o enviando un mensaje de texto al 988. También hay un chat en línea en 988lifeline.org.