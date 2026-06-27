Un peatón murió atropellado en la mañana de este sábado frente al Tribunal de Primera Instancia en Caguas, informó la Policía.

El conductor permaneció en la escena, se precisó.

Los hechos ocurrieron a eso de las 6:07 a.m. en la carretera PR‑189, a la altura del kilómetro 0.3,

El informe de novedades actualizado identificó al peatón como Carlos E. Cotto Madera, de 34 años.

Se alegó en el informe que este “intentaba cruzar la vía pública antes mencionada fuera de la zona del cruce peatonal, fue impactado con la parte frontal de un vehículo Hyundai Elantra, año 2012, conducido por Juan Ortiz De Jesús”.

Como consecuencia del impacto, Cotto Madera recibió múltiples traumas que le ocasionaron la muerte en el acto.

Al conductor del vehículo se le realizó la prueba de aliento, la que dio negativo.

El agente Christian González González, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Caguas, y el fiscal Amed Rivera Millán se hicieron cargo de la investigación.