Un hombre asesinó a su expareja y luego se privó de la vida al mediodía de ayer jueves, en el kilómetro 2.0 de la carretera PR-919 del sector Pérez en el barrio Valenciano Arriba, en Juncos, confirmó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

La llamada de alerta se recibió a las 12:33 del mediodía a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 reportando que en el lugar había una situación sospechosa.

Los patrulleros que llegaron a la escena encontraron los cadáveres de un hombre con un arma de fuego en la mano derecha y una mujer con heridas de bala en el cuerpo, entre el portón de entrada y el patio de la residencia.

La víctima fue identificada como Claribel Ramos Correa y su asesino como José Ángel Morales Morales, ambos de 41 años.

La pareja estaba separada, pero ella continuaba visitando el hogar de él, indicó el teniente Luis López, director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas.

“Era la casa de él, ella lo estaba visitando. Tenían dos hijos de 15 y 18 años (que no presenciaron la escena) y estaban separados”, agregó el teniente.

El hombre que laboraba como “handyman” tenía licencia de portación de armas vigentes.

No había órdenes de protección ni tampoco incidentes previos reportados a la Policía.

Los fiscales Natalie Díaz y Jorge Martínez investigaron la escena junto a la División de Homicidios del CIC de Caguas.

Con este asesinato, en lo que va de año, se han reportado 17 feminicidios íntimos, una diferencia de cuatro menos, en comparación con esta fecha en el 2024.