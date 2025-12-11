Los cadáveres baleados de un hombre y una mujer fueron hallados al mediodía de este jueves, en el kilómetro 2.0 de la carretera PR-919 del sector Pérez en el barrio Valenciano Arriba en Juncos, confirmó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

La llamada de alerta se recibió a las 12:33 del mediodía a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 reportando que en el lugar había una situación sospechosa.

Los patrulleros que llegaron a la escena encontraron los cadáveres de un hombre con un arma de fuego en la mano y una mujer con heridas de bala. Describieron que esta aparentaba estar intentando abrir el portón de entrada de una residencia, lo que preliminarmente fue clasificado como un feminicidio íntimo y suicidio.

La División de Homicidios del CIC de Caguas junto al fiscal de turno investigan la escena.