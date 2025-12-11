Los fiscales Edmanuel Santiago Quiles, Luis Valentín Córdoba y Jesús Torres González solicitaron este jueves que Mayra Nevárez Torres, convicta por causar la muerte del hermano del reguetonero Arcángel, Justin Santos Delanda, sea resentenciada tan pronto como mañana, viernes.

La petición la realizaron en una “moción urgente en solicitud de señalamiento inmediato para vista de resentencia” que se presentó ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

El paso se dio, luego de que el Tribunal Supremo, en el caso de Pueblo versus Mayra Nevárez Torres, denegara por segunda ocasión la solicitud de reconsideración que presentó su defensa en el mes de septiembre para intentar revocar una decisión del Tribunal de Apelaciones, en la que se fijó que debe cumplir cárcel y no arresto domiciliario, como decidió la jueza de primera instancia, Wanda Cruz Ayala, por los delitos en los que resultó culpable.

“El Estado entiende que es momento de ejecutar el mandato del Tribunal de Apelaciones, sin mayor dilación, y ordenar el encarcelamiento de la señora Nevárez Torres de manera inmediata. No existe una razón en derecho para no hacerlo así“, dice la moción presentada hoy.

De inmediato, se solicitó al Tribunal que “señale una vista el día 12 de diciembre de 2025, o cualquier otro fecha en el mes de diciembre de 2025 para el proceso de dictar sentencia en contra de la convicta, conforme a lo resuelto por el Tribunal”.

En declaraciones escritas emitidas por el Departamento de Justicia, se expone que Nevárez Torres “deberá cumplir quince años de prisión por causarle la muerte a Justin Santos Delanda y por causarle grave daño corporal a Keven Monserrate Gandía”.

Nevárez Torres resultó convicta por provocar un accidente de tránsito de carácter fatal en la madrugada del 21 de noviembre de 2021, cuando conducía en contra del tránsito por el puente Teodoro Moscoso y bajo los efectos del alcohol.

El accidente, en el que murió el hermano del cantante de música urbana, Arcángel, se reportó durante la madrugada del 21 de noviembre, en el puente Teodoro Moscoso. ( suministrada )

A la imputada se le hizo una prueba de alcohol en sangre que arrojó .29%. El límite permitido por la Ley 22 para manejar un vehículo de motor es de 0.08%.

En este accidente, murió Santos Delanda, de 21 años. También resultó gravemente herido Monserrate Gandía.

Por los hechos, fue juzgada por violación a los artículos 5.07 y dos del 7.06, de la Ley 22 de Vehículos y Tránsito, por ocasionarle la muerte a Santos Delanda y grave daño corporal a Monserrate Gandía al conducir de manera negligente y temeraria y en estado de embriaguez. Además, enfrentó un cargo menos grave bajo el Artículo 7.02 por manejar en estado de embriaguez.

La jueza Cruz Ayala la sentenció el pasado 30 de enero a 15 años de restricción domiciliaria. Justicia apeló la determinación con éxito, lo que ha desembocado en que vaya a ser resentenciada a una pena en prisión.

La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, expresó, tras radicada la moción que este proceso “reafirma la política pública de la gobernadora Jenniffer González Colón de proteger la vida, garantizar justicia a las víctimas del crimen y combatir con firmeza la conducción bajo los efectos del alcohol. El mensaje es inequívoco: toda acción tiene consecuencias y la seguridad pública no es negociable”.

“La determinación del Tribunal Supremo también confirma la posición del Ministerio Público y la aplicación rigurosa de la ley conforme al debido proceso. Hoy se le hace justicia a Justin y a su familia, y se reconoce la labor seria, responsable y profesional de nuestros fiscales Edmanuel Santiago Quiles, Luis D. Valentín Córdova y Jesús M. Torres González, así como del procurador general Omar Andino Figueroa”, añadió.