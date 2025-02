La jueza Wanda Cruz Ayala, del Tribunal de San Juan, sentenció hoy a 15 años de restricción domiciliaria Mayra Enid Nevárez Torres, de 50 años y vecina de Toa Alta, al culminar una vista de impugnación del informe presentencia.

Nevárez Torres fue acusada por provocar un accidente de tránsito de carácter fatal la madrugada del 21 de noviembre de 2021, en el puente Teodoro Moscoso, en el que murió Justin Santos Delanda, de 21 años, hermano del cantante de música urbana Arcángel.

Como parte de las sanciones, también debe pagar al sobreviviente -que resultó gravemente herido en el accidente de auto, Keven Monserrate Gandía- la suma de $10,000 de pena como condición especial de la sentencia suspendida, entre otras multas y penalidades.

Nevárez Torres deberá someterse a un tratamiento de uso y abuso y alcohol.

La conductora fue declarada culpable el 12 de septiembre de 2024, por violaciones de la Ley 22 de Vehículos y Tránsito, manejar un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes y negligencia temeraria, en un accidente de tránsito en el que murió Justin Santos, hermano del artista urbano Arcángel.

Su defensa impugnó señalamientos del informe para que cumpla su sentencia en reclusión domiciliaria.

La madre de la víctima, Carmen Rosa Santos, no pudo terminar de escuchar la sentencia de la jueza cuando estalló en llanto y a su salida de la sala se le escuchó cuestionar desconsolada: “¡Mi hijo... ¿Cómo es posible?!”.

Durante la vista, Iris Otero, la técnica sociopenal que redactó el informe que certificó al tribunal que no reunía los méritos para cumplir la sentencia bajo restricción domiciliaria, fue interrogada por el licenciado Ramón Nevárez Andino, defensa de la imputada, quien desmenuzó el documento para intentar mostrar que su clienta había cumplido con los criterios requeridos por las guías, le cuestionó el lenguaje usado y la señaló por, supuestamente, ocultar información.

El Ministerio Público se mantuvo en su postura de que cumpla una pena de 15 años de prisión, según lo reiteró el fiscal Edmanuel Santiago Quiles.

Entre los fundamentos expuestos, figura que Nevárez Torres reconoció en la entrevista que ingería bebidas embriagantes todos los días, admitió que en ocasiones llegaba a su hogar sin recordar nada, que atribuyó esa enfermedad a la ruptura conflictiva con una pareja; que sentía culpa, arrepentimiento y una tristeza profunda por lo sucedido.

Esta última aseveración se desprende del informe de la Dra. Frances Seda, quien hizo una evaluación psicológica y psiquiátrica y no se incluye en el de la funcionaria.

Además, el abogado subrayó como un elemento a su favor, que no conduce vehículos de motor desde el día del accidente fatal ni tampoco ingiere bebidas alcohólicas, lo que demuestra, a su entender, que existe una posibilidad de que se rehabilite.

El licenciado Nevárez Andino, expuso en su línea de preguntas que su representada cumplía con los criterios por ser su primera ofensa, tener un empleo permanente, padece de varias condiciones de salud, vive en un núcleo familiar estable con su madre, la esposa de ésta y su pareja, y ha expresado su compromiso de no volver a cometer delitos, a pesar de que en ese punto surgieron argumentos conflictivos ya que la funcionaria expresó que nadie puede predecir si la persona va o no a cumplir y que interpretó ella considera que no mostró arrepentimiento.

Surgió que un amigo le contó a la conductora que ella le brindó transportación a su hogar esa fatídica madrugada, lo que ella no recordaba. A su vez, que señaló incongruencias en la manera que quedaron los vehículos involucrados en el accidente que ocasionó y culpó a los medios de comunicación “por la desinformación”.

“Usted dice que no asume responsabilidad de los hechos, se considera en desventaja con otros casos similares a los de ella y le imputa y/o hace responsable a la desinformación de los medios noticiosos. Estos argumentos demuestran que no asume responsabilidad de los hechos”, según leyó en sala el licenciado Nevárez, para cuestionarle cómo llegó a esa conclusión.

Esta dinámica ocurrió mientras la fiscalía objetaba constantemente las preguntas del licenciado, incluyendo a la fiscal de Distrito de San Juan, Lizette Sánchez Vázquez, quien fue admitida por la jueza como parte del caso.

Durante una vista anterior, la jueza determinó no ha lugar la moción de reconsideración presentada por el fiscal Edmanuel Santiago Quiles para que la imputada fuera ingresada en prisión, antes de este señalamiento. El informe vino negativo para ese privilegio.

La jueza, en esa ocasión refutó que: “yo no estoy en posición hoy de ingresarla, como le expliqué, yo estoy convencida más allá de duda razonable que ella es culpable, eso está resuelto... pero con relación a privarla de su libertad en este momento... yo tengo que tomar la decisión que me deje dormir a mí tranquila por la noche y, obviamente, como hay unos cuestionamientos con relación al contenido del informe que tenemos algunas preguntas. Porque no me contestaron la pregunta con relación a la restricción domiciliaria, por lo tanto, ese día de la vista de impugnación con la presencia de la trabajadora social, ese día voy a dictar la sentencia”.