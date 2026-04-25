Un hombre de 29 años fue asesinado anoche en el sector Goyo Torres, del barrio Palmarito de Corozal, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

El incidente se reportó a las 10:44 p.m. y se alertó a las autoridades a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 en la que se informó de disparos en el lugar. Al acudir los agentes a investigar, encontraron el cuerpo de un hombre con heridas de bala dentro de un vehículo Honda Element, color negro, del año 2004.

El occiso fue identificado por la Policía como Kevin Martínez Rivera, de 29 años. Poseía expediente criminal por violación a la Ley de Armas, según se hizo constar en el informe policiaco.

Ficha policiaca de Kevin Martínez Rivera, de 29 años. ( Suministrada )

El agente Ricardo Molina Fred, adscrito a la División de Homicidios de Vega Baja, y la fiscal Aileen González se hicieron cargo de la investigación.

Con este crimen, la cifra de asesinatos aumentó a 148 en lo que va del año. Esto representa ocho muertes más que las registradas para esta fecha en el 2025.