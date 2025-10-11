Un hombre y una mujer murieron en medio de una balacera que se registró frente a la discoteca La Escalera, localizada en la avenida José de Diego, en Puerto Nuevo, San Juan, informó la oficial de prensa de la Policía, Iliana Echevarría.

Otro hombre resultó herido de bala en este incidente. Este se encuentra en condición crítica en el Centro Médico de Río Piedras.

El sargento de la División de Homicidios de San Juan a cargo de la escena, Javier Jiménez Muñiz, reveló la identidad de las víctimas a Primera Hora.

Informó que la mujer asesinada fue Yadieris Yelix Ortiz González, de 23 años y residente de Aguas Buenas. Esta se encontraba con el hombre que resultó herido, quien tiene 30 años y es también de Aguas Buenas.

Mientras, el otro hombre asesinado fue identificado como Eris Espinal de Peña, de nacionalidad dominicana y de 32 años.

Los hechos ocurrieron a eso de las 12:06 a.m. y elevaron las estadísticas de los asesinatos en lo que va del año a 348.

Se informó que fue una llamada al cuartel policiaco la que alertó sobre disparos en el lugar. Al llegar los agentes a la escena, encontraron los cuerpos del hombre y la mujer.

El sargento Jiménez Muñiz detalló que las personas salían del negocio y les dispararon de espaldas desde un vehículo en el que habían “tres individuos parcialmente enmascarados”.

Hasta el momento, la Policía desconoce hacia quién iba dirigida la balacera, ya que los afectados de Aguas Buenas no se encontraban compartiendo junto al dominicano.

“No podemos determinar a cuál de las tres personas iba dirigido, porque tenemos el muerto y el herido que andaban juntos, pero el otro muerto se conocían, pero de vista. Lo que se pudo observar es que eso estaba lleno. El negocio La Escalera estaba lleno e iban caminando hacia sus vehículos. Se para esta vehículo, un vehículo compacto, todavía no tenemos modelo. Pasa, se detiene, y hace detonaciones contra esas personas que están caminando hacia sus vehículos. Ahí, entonces, cae la joven de 23 años, cae el otro joven de 30 muerto en la escena”, precisó.

Informó que las tres personas baleadas quedaron en medio de la carretera.

El sargento comentó que la zona donde ocurrieron los hechos “es caliente”.

De hecho, reveló que “ese negocio toda la vida nos ha dado problemas en cuestión de asesinatos”. No pudo precisar, sin embargo, cuando atendieron allí el último crimen.

En la escena, habían 21 casquillos de bala calibre .40 y un casquillo calibre nueve milímetros.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan y el fiscal de turno investigan.