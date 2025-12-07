La Policía identificó a Erick Valentín Del Valle como el hombre que presuntamente intentó incendiar el establecimiento de comida rápida Burger King en Mayagüez.

En la tarde de ayer, Valentín Del Valle, de 34 años y residente de Mayagüez, fue acusado en el Tribunal de Mayagüez por los delitos de incendio (Artículo 230) y daños (Artículo 199), luego de los hechos ocurridos en la mañana del 6 de diciembre.

Según la información preliminar, Valentín Del Valle provocó un incendio que afectó el baño de hombres del restaurante ubicado en la calle Bosque. El agente Pedro Ríos, adscrito a la División de Explosivos, consultó el caso con la fiscal Liza Juarbe Francechini, quien instruyó la radicación de los cargos mencionados.

El acusado fue presentado ante la jueza Jessica Rodríguez Maldonado, quien determinó causa por el Artículo 199 (daños) y fijó una fianza de mil dólares, que no fue prestada.

Valentín Del Valle fue fichado e ingresado en la Institución Correccional de Ponce, mientras que la vista preliminar quedó pautada para el 19 de diciembre en el Tribunal de Mayagüez.