El cadáver de una mujer encontrado el lunes, en el camino Carrau del barrio Sábalos, detrás de una residencia, en Mayagüez, corresponde a Mariel Patricia Crespo Cortés, de 33 años, según lo confirmó la Unidad de Identificación del Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

El macabro hallazgo se reportó a las 12:40 del mediodía de ayer mediante una llamada recibida en el cuartel del distrito de ese municipio, tras alguien ver que el cuerpo en estado de descomposición que fue abandonado en el área.

Las autoridades tienen detenidos a un hombre de 60 años y a su hijo de 41, ambos con antecedentes penales, con relación a la investigación en curso.

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El cuerpo de la fallecida, que era vecina de Mayagüez, se encontraba cubierto con sábanas.

“La autopsia se realizó hoy. La determinación de la causa y manera de muerte permanece pendiente de los resultados de los análisis periciales y de la información que surja de la investigación de la Policía”, indicó por escrito el ICF.

La víctima tenía antecedentes penales por violación a la Ley de Sustancias Controladas.

Un familiar autorizado fue notificado de la identificación.

La teoría preliminar va dirigida a confirmar o descartar si la occisa compartía con los detenidos y tras su muerte, por causas desconocidas en este momento, la removieron del lugar.

En horas de esta tarde se estaba diligenciando una orden de allanamiento en la segunda planta de una residencia donde ubica el terreno donde encontraron el cadáver en busca de evidencia.