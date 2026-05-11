El cadáver baleado hallado en la madrugada de ayer, domingo, en la carretera PR-857 debajo del puente de la Ruta 66 en el barrio Canovanillas, en Carolina, corresponde a Isaac Rodríguez Guzmán, de 27 años y residente en San Juan.

Las autoridades fueron alertadas a las 12:48 a.m. de que en el lugar había un cuerpo con múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo tirado sobre el pavimento.

Se intenta corroborar si se encontraba en probatoria federal.

En la escena se levantaron como evidencia casquillos de diferentes calibres y una pistola marca Glock calibre 9 milímetros con un cargador con capacidad para 24 municiones el cual contenía 22 balas.

La pistola tiene gravamen de hurtada.

El agente Karl McDaniel Sánchez adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina y la fiscal Lismar Rodríguez, investigaron la escena.