Una mujer fue acusada por un gran jurado federal en Puerto Rico por presuntamente haber hecho declaraciones falsas a agentes del FBI sobre su paradero.

Según informó la Fiscalía federal, Joely Rodríguez Villega, de 28 años y vecina de San Juan, habría mentido de forma intencional y consciente a las autoridades federales cuando fue cuestionada sobre dónde se encontraba durante la noche del 29 de marzo de 2024.

La acusación, emitida el pasado 30 de abril, indica que sus presuntas declaraciones falsas violan una ley federal relacionada con mentir a agencias del gobierno de Estados Unidos. El caso fue presentado bajo el Título 18 del Código de Estados Unidos, Sección 1001, que penaliza las declaraciones falsas ante el gobierno federal.

Rodríguez Villega compareció el pasado 8 de mayo ante la jueza federal Mariana Bauzá en el Tribunal Federal, en San Juan. De ser hallada culpable, podría enfrentar una pena máxima de hasta cinco años de prisión.

El caso sigue bajo investigación del FBI junto a la Policía de Puerto Rico.