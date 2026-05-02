El juicio contra Edwin Yadiel Flores Tavárez, único caso activo por pena de muerte en la actualidad en el Tribunal federal de Distrito en Puerto Rico, pudiese iniciar entre finales del 2027 a principios del 2028, según los calendarios propuestos por la Fiscalía federal y la abogada de defensa, Lydia Lizarribar Masini.

Las fechas fueron propuestas a petición de la jueza Camille L. Velez Rivé para garantizar el derecho a un juicio rápido del joven, acusado por el secuestro de dos adolescentes y su asesinato en la playa en Piñones, Loíza. No obstante, trasciende que las partes no pudieron llegar a un acuerdo para fijar el día del inicio del juicio.

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En la moción de la Fiscalía federal, sometida por el fiscal Julian N. Radzinschi, se propone el inicio del juicio para el 4 de octubre de 2027. Mientras, Lizarribar Masini expone que se trata de un caso de pena de muerte de un joven, por lo que demoraría más tiempo en prepararse. La fecha que propuso para iniciar la selección de jurado fue el 6 de marzo de 2028.

Edwin Y. Flores Tavarez fue acusado por un gran jurado federal como uno de los participantes del crimen de dos adolescentes en Loíza. ( Suministrada Policía )

Salta a la vista de las mociones, que la Fiscalía federal solicitó comenzar la evaluación del jurado para que Flores Tavárez sea sentenciado a la muerte una semana después de que estos den un veredicto de culpabilidad, si así ocurriese.

En la actualidad, este es el único caso de pena de muerte activo en Puerto Rico. Esto, luego de que la Fiscalía federal decidiera no buscar dicha pena en otros dos sonados casos, el del exponente de música urbana CDobleta, así como el del imputado de narcotráfico y el líder de la ganga “La Lorenzana”, Nelson Torres Delgado, conocido como“El Burro”.

Fue en noviembre del años pasado que la Fiscalía anunció que buscaría la pena de muerte contra Flores Tavárez, bajo una alerta que indicaba “al Tribunal y al acusado, Edwin Yadiel Flores Tavárez, y a su abogado, que los Estados Unidos consideran que las circunstancias del delito imputado en el cargo uno de la acusación sustitutiva son tales que, en caso de condena, se justifica la pena de muerte conforme a los artículos 3591 a 3598 del Título 18 del Código de los Estados Unidos, y que los Estados Unidos solicitará la pena de muerte por los siguientes delitos: secuestro con resultado de muerte en violación de los artículos 1201(a)(1) y 2 del Título 18 del Código de los Estados Unidos”.

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A Flores Tavárez se le imputan los asesinatos de Tanaisha Michelle de Jesús Curet, de 15 años, y Nahia Paola Ramos López, de 13, reportado el 25 de julio de 2023.

La Policía informó en aquel entonces que José Martínez Serrano y Flores Tavárez secuestraron y les dispararon a las adolescentes causándoles la muerte. Las jóvenes fueron baleadas en el interior de una guagua Toyota Tacoma de 2018 y color anaranjado, que fue hurtada mediante “carjacking” a un comerciante en Ponce.

El pasado 6 de enero de 2025, la Fiscalía federal notificó que no buscaría la pena de muerte contra Martínez Serrano. La moción no da una explicación.

No obstante, el expediente revela que se buscó la pena de muerte contra Flores Tavárez, ya que el hombre fue el responsable del crimen.

Específicamente, dice que “Flores Tavárez asesinó a T.D.C. y N.R.I. con la intención de impedir que las víctimas proporcionaran información y asistencia a las autoridades policiales en relación con la investigación y el enjuiciamiento de otro u otros delitos, incluidos el tráfico de drogas y/o el intento de tráfico de drogas”.

Además, se indica que “Flores Tavárez causó lesiones, daños y pérdidas a la familia y amigos de T.D.C. y N.R.I. Las lesiones, los daños y las pérdidas causadas por Flores Tavárez con respecto a cada víctima se evidencian por las características personales de cada víctima y por el impacto de su muerte en su familia y amigos. Flores Tavárez asesinó a T.D.C. y N.R.I. tras una planificación y premeditación considerables para causarles la muerte”.