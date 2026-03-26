La intérprete de música urbana Audri Nix, cuyo nombre de pila es Adriana N. Vázquez Pérez, se declaró culpable por dos cargos de obstrucción a la Justicia y un cargo por conducir en estado de embriaguez, informó el Departamento de Justicia en un comunicado.

Los hechos que se le imputan a Vázquez Pérez se remontan al 18 de abril (Viernes Santo) del año pasado en horas de la madrugada, cuando alegadamente, impactó con un vehículo una patrulla del cuartel de Piñones, tras lo que supuestamente agredió a un agente bajo los efectos de bebidas embriagantes.

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La intervención ocurrió en la calle Rodríguez Emma, de la urbanización Palma Norte, en Isla Verde, a eso de las 5:00 a.m., cuando la patrulla, conducida por el sargento Víctor J, González Acevedo, fue impactada por una guagua Hyundai Tucson, color gris y del año 2018 conducida por Vázquez Pérez, de 38 años.

De acuerdo con la querella radicada en aquel entonces, “de forma agresiva profirió palabras soeces hacia los miembros de la Policía. Al momento de la intervención agredió al agente Jean Carlos Agosto Lebrón”, adscrito a la Unidad Turística de Isla Verde y fue puesta bajo arresto por la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas de Carolina.

La agente Sarily Soto Piñero, le realizó la prueba de alcohol, la cual arrojó 0.184. Originalmente, contra Audri Nix se radicaron cargos que incluyeron empleo de violencia contra la autoridad, daño agravado, manejo de vehículo de motor en estado de embriaguez, conducir negligentemente y obstrucción a la autoridad.

El Departamento de Justicia informó que durante la vista preliminar, celebrada el 12 de marzo, las partes suscribieron un acuerdo que culminó hoy, en la etapa de lectura de acusación y juicio. Como parte del acuerdo, los cargos por conducir negligentemente y daño agravado fueron archivados.

Se informó que Audri Nix tendrá que pagar una multa de $800. Además, se impuso la suspensión de su licencia de conducir por 30 días, y deberá tomar el curso de mejoramiento choferil para bebedores sociales del Departamento de Transportación y Obras Públicas.

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Aunque es una intérprete de música urbana, Auxdri Nix, cobró notoriedad durante los actos de toma de posesión de la gobernadora Jenniffer González, el 2 de enero del año pasado, luego de irrumpir en una misa en la que la gobernadora participaba en la parroquia Santa Teresita en la calle Loíza en Santurce, y expresó “Muerte al PNP”.

La mujer que estaba enmascarada lanzó epítetos en contra de González tales como “Jenniffer eres una pilla” y “Eres la perra de LUMA”, entre otros.

Por estos hechos, contra Vázquez Pérez se radicaron cargos por alteración a la paz y amenaza. Vázquez Pérez llegó a un acuerdo con el ministerio público el 5 de febrero pasado, que incluyó el pago de una multa de $200 y la emisión de una disculpa pública hacia la gobernadora.