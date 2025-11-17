El hombre cuyo cadáver calcinado fue hallado en la tarde del viernes, 14 de noviembre, en el kilómetro 6.6 de la carretera PR-951, en Loíza, fue identificado como Luis J. Osorio Matta, de 27 años.

Osorio Matta, poseía expediente criminal por violación a la Ley de Sustancias Controladas. Se desconoce la disposición del caso en el tribunal.

El cadáver calcinado de Luis J. Osorio Matta, fue localizado el 14 de noviembre de 2025, en Loíza. ( Suministrada por la Policía )

La investigación apunta a que Osorio Matta junto a otro hombre fueron secuestrados y tiroteados el día anterior cuando iban de camino al residencial Vista Hermosa, según reveló la investigación del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, tras el hallazgo de un vehículo con impactos de bala y sangre en la calle 36 SO, de la urbanización Las Lomas, en el barrio Monacillos, en Puerto Nuevo.

PUBLICIDAD

Según la Policía, a eso de las 4:25 de la tarde del jueves pasado encontraron un Kia Forte color azul con impactos de bala en toda la carrocería y cristales, y manchas de sangre en su interior.

El agente Idelfonso Carrión, adscritos a la División Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Carolina, en unión al fiscal José Alicea Martínez continúan con la pesquisa.