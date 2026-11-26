El cadáver de un hombre con múltiples heridas de bala fue localizado en la tarde de ayer, miércoles, en un risco de un área boscosa de Bayamón según informó la oficina de Prensa de la Policía de Puerto Rico.

Los hechos se reportaron a eso de las 5:26 p.m. en el kilómetro 2.0 de la carretera PR-816, en el sector La Trocha del barrio Nuevo, tras una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Al llegar al lugar, los agentes localizaron sin vida a Miguel Ángel Carmona Madera, de 22 años y residente del barrio Olimpo en Guayama. En la escena también se recuperaron varios casquillos de bala como evidencia los cuales serán analizados.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón tienen a cargo la pesquisa para el esclarecimiento de los sucesos.

En lo que va de año se han reportado 385 asesinatos, 30 menos, que los reportados a esta fecha en el 2025.