Las autoridades localizaron un cadáver en la esquina de la calle Frontispicio con calle Guadalupe, en Ponce, informó la Oficina de Prensa del Negociado de la Policía.

La llamada de alerta se recibió a las 8:24 a.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 y cuando la policía municipal Lydia García, del Precinto Cantera, bajo la supervisión del sargento Frankie Valentín, llegaron a la escena encontraron el cuerpo del hombre en un solar baldío. Las autoridades identificaron al occiso como Juan A. Rivera Rivera, de 55 años.

Los paramédicos certificaron que no tenía signos vitales. No obstante, no encontraron signos de violencia visible en el cuerpo.

La pesquisa fue referida a la División de Homicidios de Ponce que trabajará la escena junto al personal de Servicios Técnicos y el fiscal de turno.