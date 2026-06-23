El cadáver baleado de un hombre hallado en el baúl de un vehículo en la madrugada de ayer, lunes, en la calle Bondad de la urbanización Villa Olímpica, en Río Piedras, corresponde a Félix Gabriel Castro Jarvia, de 26 años, alias Quenepa y vecino de Carolina.

Según información preliminar, a las 12:46 a.m. se recibió una llamada recibida a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre una situación sospechosa en el área. Al llegar al lugar, los agentes localizaron un vehículo marca Mercedes Benz modelo C-300 y color negro con las puertas y el baúl abiertos.

Durante la inspección de la escena encontraron su cuerpo de con múltiples heridas de bala.

PUBLICIDAD

El motivo del crimen no ha sido revelado.

Castro Jarvis tenía expediente criminal por violación a la Ley de Sustancias Controladas con fecha de febrero de 2026 y por infracción a la Ley de Armas en el 2024, se desconoce la disposición de los casos en el tribunal.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan se hizo cargo de la investigación junto a la fiscal Ivette Nieves.

En lo que va de año han ocurrido 229 asesinatos, 18 más que los reportados a esta fecha en el 2025 cuando alcanzó la cifra de 2011.