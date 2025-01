El hombre asesinado a balazos durante la mañana del viernes, 17 de enero, en la calle 18-NE de la urbanización Puerto Nuevo, fue identificado como Estarling Bratini Luis, de 25 años y vecino de la barriada Las Monjas, en Hato Rey.

Según la oficina de prensa del Negociado de la Policía de Puerto Rico, los vecinos escucharon detonaciones a eso de las 2:30 a.m., pero no fue hasta las 7:14 a.m., que encontraron el cadáver.

Se indicó que Bratini Luis no tenía antecedentes penales.

Familiares del occiso acudieron al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) este fin de semana tras reportarlo desaparecido.

La agente Erika Báez Rivera, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan y la fiscal Lenabel Alvarado De Gracia tienen a cargo la pesquisa.