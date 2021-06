El adolescente que fue asesinado durante la madrugada del domingo pasado en el residencial Luis Llorens Torres en Santurce fue identificado por su progenitora como Dyhomar Andrés Tolentino Andino, de 13 años.

La madre del menor completó hoy los trámites para su identificación a través del Instituto de Ciencias Forenses.

Cuando su hermano materno, Héctor Omar Hernández Tolentino, de 22 años, quien se encuentra hospitalizado en el Centro Médico en Río Piedras, sea dado de alta, se le radicarían cargos por violación a la Ley de Armas y se evalúa si procede acusarlo por agresión a gravada. En el caso del asesinato estatutario se requiere que esté motivado por algún escalamiento o robo y hasta el presente la prueba demuestra que los hechos ocurrieron durante una discusión.

Los sucesos ocurrieron a las 3:30 a.m. en un bar que opera en el complejo de vivienda pública cuando Hernández Tolentino entró con el menor y discutieron con el comerciante porque presuntamente no le dio acceso a su hermanastro, por lo que el adulto desenfundó un arma de fuego ilegal que no fue ocupada posteriormente.

El propietario del negocio, quien posee Licencia de Armas de Fuego, les disparó con un arma de calibre 9 milímetros, alcanzando al adolescente en el pecho y a su acompañante en diferentes partes del cuerpo.

En la escena se recuperó como evidencia cuatro casquillos de bala y los vídeos de varias cámaras de seguridad a pesar de que alguien las rompió, las cuales junto a los testimonios tomados dirigen la pesquisa hacia un caso de legítima defensa.

Hernández Tolentino se encuentra en libertad bajo el programa de supervisión electrónica en espera de juicio, tras ser acusado por los delitos de asesinato en primer grado, tentativa de asesinato y violación a la Ley de Armas por hechos ocurridos el 18 de marzo del año pasado en el residencial Pedro Rosario Nieves, en Fajardo, donde se alega que asesinó a una mujer, víctima inocente de un tiroteo él origino.

A pesar de que el herido es natural de Fajardo, pernoctaba en el apartamento de su compañera sentimental en ese residencial.

El agente José A. Maldonado Vázquez, adscrito a la División de Homicidios de San Juan consulta el caso con el fiscal Omar Domínguez Dalmau.