Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce interrogaban a varias personas en horas de la noche del sábado, como parte de la pesquisa sobre el asesinato de una mujer registrado en horas de la tarde en Guánica.

El inspector Daniel Justiniano, director del CIC de Ponce, identificó a la víctima como Annette Galla Concepción, de 37 años de edad. El cadáver de la mujer fue hallado a eso de la 1:20 p.m. en el interior de un bulto, en la carretera PR-333 frente a la Escuela Aurea E. Quiles, de Guánica. Aunque todavía no hay un sospechoso del crimen, Justiniano explicó que entre las personas que eran interrogadas por las autoridades figuraban los individuos que notificaron el hallazgo del cadáver y la pareja de la mujer, quien la reportó desaparecida una hora antes de que apareciera el cuerpo.

“Él (la pareja) lo que dice es que cuando se levanta por la mañana, que no la ve, que no estaba en la casa”, manifestó el oficial, quien no entró en detalles sobre los signos de violencia, si alguno, que presentaba el cuerpo. Añadió que la pareja no tenía hijos en común y que la pareja había protagonizado un incidente de violencia doméstica el año pasado en el área policíaca de Mayagüez. Sin embargo, en aquel entonces no se radicaron cargos criminales contra nadie porque la víctima decidió no seguir adelante con el proceso.

El agente Carlos Cabán, de la División de Homicidios del CIC de Ponce investiga los hechos en unión a la fiscal Patricia Lugo.

Según cifras oficiales de la Policía, un total de 47 mujeres han sido asesinadas en la Isla en lo que va de año, sin contar el crimen del sábado. De estas, 21 han sido clasificadas como feminicidio directo o colateral.