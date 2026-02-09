Un peatón de 56 años murió tras ser atropellado por un conductor que huyó de la escena en un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de hoy, lunes, en el kilómetro 0.6 de la carretera PR-26, Expreso Román Baldorioty de Castro, en dirección de San Juan hacia Carolina, cerca de la Laguna del Condado.

Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Homicidios del área de San Juan, fueron alertados sobre los hechos cerca de las 2:15 de la madrugada, luego de recibirse una llamada telefónica que informó sobre una persona tendida sobre el pavimento.

Al llegar al lugar, los agentes localizaron el cuerpo de un hombre sin signos vitales. La persona perjudicada no ha sido identificada y falleció a consecuencia de múltiples traumas recibidos tras haber sido arrollado por un vehículo.

“Estaba compartiendo con su esposa y familiares en un negocio del Condado viendo en Super Bowl y decidió irse a pie para su casa. Mientras estaba cruzando un carro que tenía a ir a una velocidad mayor lo impactó. El cuerpo golpeó un poste y murió en el acto”, detalló el capitán Elvis Zeno, director del Negociado de Patrullas de Carreteras.

El fallecido fue identificado por familiares como Robert Tanner Zalduondo, residente en Miramar.

A lo largo del expreso hay cámaras de seguridad que se presume pudieron captar el accidente, agregó.

Por tratarse de un “hit & run” la División de Homicidios del CIC de San Juan, se hizo cargo de la pesquisa junto al fiscal de turno.