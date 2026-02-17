El joven asesinado a la 1:00 a.m. del domingo, 15 de febrero en avenida Robinson, frente a la cancha de baloncesto de las parcelas Beltrán, en Fajardo, fue identificado como Yadiel Omar Antonio Soto López, de 19 años y residente de Las Piedras.

De acuerdo con la información preliminar, mientras los agentes realizaban un patrullaje preventivo por el área, escucharon varios disparos. Al acudir al lugar, encontraron el cuerpo de un hombre con múltiples heridas de bala, tendido en el área verde frente a la cancha.

El occiso fue identificado en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) por un familiar, confirmó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

El agente Julio Prado, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, junto a la fiscal Sandra Cortés Rodríguez, se hicieron cargo de la pesquisa.

El motivo del crimen no se ha establecido.