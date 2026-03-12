El sospechoso del feminicidio de Ana Delia Ocaña Rodríguez, de 50 años, reportado en la tarde de ayer, miércoles, en la marquesina de una residencia localizada en el sector Palma Gorda del barrio Carrizales, en Hatillo, fue arrestado la noche del miércoles en la calle Norzagaray del Viejo San Juan.

Al hombre, que laboraba como guardia de seguridad en un “Cash & Carry” de Hatillo, se le ocupó su automóvil marca Mitsubishi Lancer, color gris y del año 2008, el cual fue sellado mientras se obtiene una orden del tribunal para su registro y allanamiento ante la presunción de que pueda haber evidencia en el interior del mismo.

PUBLICIDAD

Relacionadas Catalogan como asesinato la muerte de una mujer en Hatillo

El sospechoso, de 47 años, posee licencia de portación de armas de fuego y ayer se ausentó al trabajo.

De acuerdo con la investigación preliminar, el detenido tenía una relación sentimental con la mujer hace un mes y medio.

Fue a eso de las 5:00 p.m. de ayer que fue localizado el cadáver semidesnudo de la víctima entre la marquesina y el patio posterior de la residencia del ahora arrestado y mediante la descripción de su carro y otras gestiones investigativas fue localizado y arrestado.

Este admitió parcamente que estaba compartiendo con ella, pero no ha emitido declaraciones sobre el crimen. Se espera que una vez se allane su residencia y se recopile la evidencia sea confrontado nuevamente por el investigador.

Durante el día de hoy los familiares de la mujer acudieron al Instituto de Ciencias Forenses (ICF), donde se corroboró la identidad de la víctima. La autopsia se está realizando hoy jueves, informó por escrito el ICF.

El subdirector del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, capitán Manuel Díaz, aclaró que el cadáver no presentaba heridas de bala y el cuerpo fue amortajado con una sábana ajustable con elástico.

“Ella no tiene una herida de bala, ella tenía una herida (abierta) en la frente, hematomas en la cara y laceraciones como si la arrastraran por un área de cemento”, detalló el capitán Díaz.

Por instrucciones de la fiscalía se va a allanar hoy mediante una orden judicial la residencia en busca de la escena del crimen. Personal del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) se movilizarán al lugar para trabajar la misma.

El detenido tiene tres armas de fuego registradas a su nombre, pero al presente, no se ha ocupado ninguna.

El agente Alexy Camacho, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Arecibo junto a la fiscal Ilia Richard Morán continúan con la investigación.