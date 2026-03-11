La Policía confirmó que investigan el asesinato de una mujer, reportado en horas de la tarde del miércoles en una residencia del barrio Carrizales de Hatillo.

El crimen, que originalmente se catalogó como una muerte sospechosa, ocurrió a eso de las 5:00 p.m., cuando el cuerpo semidesnudo de la fémina, y con el rostro cubierto con una sábana, fue hallado en la marquesina de una residencia del sector Palmagorda del mencionado municipio. Tras comenzar la pesquisa, las autoridades corroboraron que la víctima, de entre 30 y 40 años, presentaba una herida abierta en en el lado izquierdo de la cabeza.

Se indicó que la mujer, que hasta el momento no ha sido identificada, tiene pelo negro y varios tatuajes. La agente Rita Rosado, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo investiga los hechos.