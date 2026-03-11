La Policía Municipal de San Juan arrestó anoche a dos jóvenes por presuntamente dañar un vehículo que intentaban robar en el estacionamiento del estadio Hiram Bithorn, mientras Puerto Rico jugaba contra Canadá en el Clásico Mundial de Béisbol, informó hoy el alcalde Miguel Romero Lugo.

La intervención con los jóvenes de 18 y 19 años ocurrió a eso de las 8:21 p.m., cuando operadores de drones identificaron mediante sensores infrarrojos la presencia de dos personas moviéndose de manera sospechosa entre los vehículos estacionados en un área oscura del lugar.

Tras la detección, los operadores alertaron de inmediato al Centro de Comando, donde se continuó el monitoreo a través del sistema de vigilancia electrónica del complejo. Las cámaras captaron a los jóvenes mientras presuntamente intentaban apropiarse de un vehículo estacionado en el área.

Agentes de la Unidad de Impacto de la Policía Municipal de San Juan se movilizaron al lugar, logrando intervenir y arrestar a los dos sospechosos, quienes son residentes de Aibonito.

Según la información preliminar, los jóvenes presuntamente ocasionaron daños a una guagua Ford F-350 del año 2022, color azul, al romper la ventanilla del cristal trasero.

El propietario del vehículo llegó posteriormente al lugar y estimó los daños en aproximadamente $1,800. Al momento del arresto, los sospechosos tenían en su poder un bulto con diversas herramientas.

“Este caso demuestra cómo la integración de tecnología avanzada, como los drones con sensores infrarrojos y nuestro sistema de vigilancia electrónica, fortalece la capacidad de prevención y respuesta de la Policía Municipal. Nuestro compromiso es proteger a quienes visitan nuestras instalaciones y actuar de inmediato ante cualquier intento delictivo”, expresó Romero Lugo en declaraciones escritas.

Los jóvenes permanecen bajo custodia en la celda de la Policía Municipal de San Juan. El caso será consultado con el fiscal de turno durante el día de mañana para la posible radicación de cargos.

“El uso de drones con sensores infrarrojos y la integración con nuestro sistema de vigilancia electrónica nos permite detectar situaciones sospechosas en tiempo real y movilizar a nuestros agentes con mayor rapidez. Esta tecnología se ha convertido en una herramienta clave para reforzar la seguridad en eventos de gran asistencia y en las instalaciones municipales”, indicó por su parte el comisionado de la Policía Municipal de San Juan, Juan Jackson Rodríguez.

Este incidente es el único evento delictivo reportado durante las actividades relacionadas con el Clásico Mundial de Béisbol en el complejo deportivo del Hiran Bithorn.

Durante los primeros siete días del evento, más de 190,000 personas visitaron las instalaciones.