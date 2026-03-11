Las autoridades clasificaron como un asesinato e incidente desgraciado el suceso ocurrido en la tarde del miércoles en los predios del negocio Mike Mini Market and Liquor Store, ubicado en la marginal de la carretera PR-129 en Arecibo.

De acuerdo con la investigación, a eso de las 4:00 p.m. ocurrió un altercado entre dos personas en el negocio por motivos que no han sido esclarecidos. Tampoco se sabe si se conocían.

En medio de la discusión Adrián Collazo Montalvo, de 24 años y residente de Utuado, quien poseía licencia de armas le disparó a José Milton Sein Avilés, de 53 años y vecino de Arecibo.

“Hay un forcejeo entre ellos, uno de ellos tenía licencia de armas de fuego (Collazo Montalvo) y en el forcejeo él le dispara a la otra parte (Sein Avilés) y se da un disparo él mismo (de manera accidental) en la pierna izquierda”, narró el subdirector del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, capitán Manuel Díaz.

Collazo Montalvo fue hallado en la escena frente al establecimiento con impactos de bala y falleció mientras era trasladado a un hospital.

Mientras que, Sein Aviles, quien tenía antecedentes penales por violencia doméstica y se desconoce la disposición del caso, murió en la escena.

La investigación está a cargo del agente Carlos Cruz Román, bajo la supervisión del sargento José Rodríguez Rosario y la teniente Barreto Ayende,de la División de Homicidios del CIC de Arecibo, en coordinación con la fiscal Yolanda Pitino Acevedo, de la Fiscalía de Arecibo.