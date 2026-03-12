Un joven de 23 años murió esta madrugada tras un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en Guayama, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, el choque se reportó a eso de la 1:25 a.m. en la carretera PR-713, a la altura del kilómetro 5.5.

De acuerdo con la investigación, José Mercado Rivera conducía un Toyota Corolla del año 2005, color blanco, por la mencionada vía cuando, al llegar a una curva, presuntamente lo hacía a una velocidad que no le permitió mantener el control del volante.

El vehículo se desvió hacia la derecha, impactó un árbol y se volcó.

A consecuencia del fuerte impacto, Alejandro Omar Rivera Martínez, de 23 años y residente de Arroyo, quien viajaba en la parte posterior del carro, sufrió heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el acto.

Mientras, el conductor y otro pasajero identificado como Gabriel Sebastián Nieves Roque, de 21 años y residente de Arroyo, resultaron heridos.

Ambos fueron atendidos por paramédicos y transportados a un hospital del área. Las autoridades indicaron que sus condiciones fueron descritas como estables.

El agente Juan Pacheco, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Guayama, investigó el accidente en conjunto con la fiscal Milagros Saldaña, quien ordenó el levantamiento del cadáver.