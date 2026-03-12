Muere joven de 23 años tras aparatoso choque en Guayama
El vehículo en el que viajaba impactó un árbol y se volcó luego de que el conductor perdiera el control en una curva.
Un joven de 23 años murió esta madrugada tras un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en Guayama, informó la Policía de Puerto Rico.
Según el informe preliminar, el choque se reportó a eso de la 1:25 a.m. en la carretera PR-713, a la altura del kilómetro 5.5.
De acuerdo con la investigación, José Mercado Rivera conducía un Toyota Corolla del año 2005, color blanco, por la mencionada vía cuando, al llegar a una curva, presuntamente lo hacía a una velocidad que no le permitió mantener el control del volante.
El vehículo se desvió hacia la derecha, impactó un árbol y se volcó.
A consecuencia del fuerte impacto, Alejandro Omar Rivera Martínez, de 23 años y residente de Arroyo, quien viajaba en la parte posterior del carro, sufrió heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el acto.
Mientras, el conductor y otro pasajero identificado como Gabriel Sebastián Nieves Roque, de 21 años y residente de Arroyo, resultaron heridos.
Ambos fueron atendidos por paramédicos y transportados a un hospital del área. Las autoridades indicaron que sus condiciones fueron descritas como estables.
El agente Juan Pacheco, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Guayama, investigó el accidente en conjunto con la fiscal Milagros Saldaña, quien ordenó el levantamiento del cadáver.