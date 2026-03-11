Dos hombres vecinos de Dorado y Mayagüez se declararon culpables en casos federales separados relacionados con la importación y venta ilegal de xilacina, un sedante veterinario conocido popularmente como “anestesia de caballo”.

El fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, informó que Adrián García Hernández, de 50 años y residente de Dorado, se declaró culpable el pasado 10 de marzo de haber introducido en Puerto Rico medicamentos veterinarios adulterados que no estaban aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

García Hernández, quien no es veterinario licenciado, ordenó el envío de 50 cajas del producto “Equiet Xilacina 10%”, entre otros medicamentos veterinarios, desde Bogotá, Colombia, hacia Puerto Rico a través de Federal Express, según documentos judiciales.

PUBLICIDAD

Dicho cargamento fue confiscado por agentes de Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) el 22 de octubre de 2024.

Posteriormente, García Hernández también causó el envío de 23 cajas adicionales del mismo producto desde Bogotá a Puerto Rico, las cuales fueron interceptadas por CBP el 20 de noviembre de 2024.

García Hernández será sentenciado el 9 de junio de 2026 por la jueza federal María Antongiorgi-Jordán en el Tribunal Federal, en San Juan.

Otro caso en Mayagüez

En un caso separado, Waldemar Ojeda Ramos, de 49 años y residente de Mayagüez, se declaró culpable el 5 de diciembre de 2025 por vender medicamentos veterinarios adulterados y por etiquetado incorrecto de medicamentos veterinarios.

Ojeda Ramos, quien tampoco es veterinario licenciado, vendió 10 frascos de xilacina de 50 mililitros el 30 de marzo de 2023. Entre los productos vendidos había frascos de Procin y Xilazil, medicamentos veterinarios fabricados en México y Argentina, según el acuerdo de culpabilidad.

El 4 de octubre de 2023 también vendió otros nueve frascos de xilacina, incluidos productos llamados Xilacina y Xilapet, que tampoco están aprobados para uso veterinario en Estados Unidos.

Ojeda Ramos será sentenciado el 23 de marzo de 2026 por el juez federal Francisco A. Besosa.

Los casos fueron investigados por la FDA, la CBP y la Administración para el Control de Drogas (DEA), y están siendo procesados por la fiscal federal Kyrsten L. Melander.

Un sedante peligroso para humanos

La xilacina es un sedante, analgésico y relajante muscular utilizado en veterinaria. En Estados Unidos solo puede administrarse bajo prescripción de un veterinario licenciado.

Aunque no es un opioide, la sustancia, también conocida como “tranq”, ha sido detectada en el mercado de drogas ilícitas y en casos de sobredosis en humanos.

Las autoridades advierten que no está aprobada para uso en personas y puede provocar efectos graves y potencialmente mortales.